В Киеве тату-салон решил набить купола свинье и попал в скандал

В Киеве тату-салон попал в скандал из-за тату свинье. На странице в Instagram появились фото и видео сотрудников салона с привязанным животным.

Они сообщили, что якобы установили национальный рекорд, сделав тату с куполами свинье. Видео с животным пообещали опубликовать, как только пост соберет 20 тыс. лайков.

— Как только здесь будет 20 тыс. лайков, мы выкладываем полное видео. Хрюша вытерпела, эмоции гарантируем…

На публикацию сразу отреагировали зоозащитники. Из-за большого количества жалоб страницу тату-салона заблокировали.

В соцсетях действия татуировщиков осудили известные украинские звезды, в том числе рэп-исполнительница alyona.alyona, модель и певица Дария Астафьева и певец Melovin.

– Стало противно, что был их клиентом, – написал Melovin.

На инцидент также отреагировали в Национальном реестре рекордов Украины. Руководитель организации Лана Ветрова назвала действия тату-салона безнравственными.

– За 10 лет работы в рекордах впервые в жизни мне стало стыдно читать слово “рекорд”, написанное олигофренами на сайте своего салона. Национальный реестр рекордов официально заявляет, что действия этих пока не установленных лиц не имеют и не могут иметь ничего общего не только с рекордом, но даже с человеческим подобием этих нравственных уродов.

Ветрова призвала всех поделиться информацией, чтобы установить личности причастных и наказать их.

Что говорят в полиции

Сообщение о жестоком обращении с животными поступило в Деснянское управление полиции.

Правоохранители посетили тату-салон. Работники заведения им объяснили, что привезли животное для рекламы. Они сделали фото, где они якобы делают тату животному, и вернули владельцу.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УКУ (жестокое обращение с животными), чтобы проверить, не нанесли ли повреждений свинье сотрудники салона.

Досудебное расследование по делу продолжается. В случае доказательства виновным виновникам грозит арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Источник: Нацполиция, Ветрова Лана