У Києві тату-салон вирішив набити куполи свині і потрапив у скандал

У Києві тату-салон потрапив у скандал через тату свині. На сторінці в Instagram з’явилося фото та відео співробітників салону з прив’язаною твариною.

Вони повідомили, що нібито встановили національний рекорд, зробивши тату з куполами свині. Відео з твариною пообіцяли опублікувати, щойно допис збере 20 тис. вподобань.

– Щойно тут буде 20 тис. лайків, ми викладаємо повне відео. Хрюша витерпіла, емоції гарантуємо…

На публікацію одразу відреагували зоозахисники. Через велику кількість скарг сторінку тату-салону заблокували.

У соцмережах дії татуювальників засудили відомі українські зірки, зокрема реп-виконавиця alyona.alyona, модель та співачка Дарія Астаф’єва та співак Melovin.

– Стало огидно, що був їхнім клієнтом, – написав Melovin.

На інцидент також відреагували у Національному реєстрі рекордів України. Керівниця організації Лана Вєтрова назвала дії тату-салону аморальними.

– За 10 років роботи в рекордах вперше в житті мені стало соромно читати слово “рекорд”, написане олігофренами на сайті свого салону. Національний реєстр рекордів офіційно заявляє, що дії цих поки що не встановлених осіб не мають і не можуть мати нічого спільного не лише з рекордом, а навіть з людською подобою цих моральних виродків.

Вєтрова закликала усіх поділитися інформацією, щоб встановити особи причетних і покарати їх.

Що кажуть у поліції

Повідомлення про жорстоке поводження з тваринами надійшло до Деснянського управління поліції.

Правоохоронці завітали до тату-салону. Працівники закладу їм пояснили, що привезли тварину задля реклами. Вони зробили фото, де вони нібито роблять тату тварині, та повернули власнику.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами), щоб перевірити, чи співробітники салону не зашкодили свині.

Досудове розслідування у справі триває. У разі доведення вини винуватцям загрожує арешт до шести місяців або позбавлення волі на термін до трьох років.

Джерело: Нацполіція, Вєтрова Лана