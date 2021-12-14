Выбросил труп с балкона: в Тернополе арестовали 19-летнего убийцу молодой девушки

В Тернополе обнаружили тело 22-летней девушки. Ее убийца уже в СИЗО, за совершенное ему грозит не менее 10 лет тюрьмы.

Окровавленное тело под окнами пятиэтажки случайно увидел местный житель. Он сразу вызвал скорую, однако медики только констатировали смерть девушки. После этого на место трагедии прибыла полиция.

Случайное знакомство

Правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась молодая девушка 1999 года из Тернопольского района.

В тот вечер она познакомилась с младшим парнем, который предложил поехать к нему домой. 19-летний парень снимал квартиру в одном из спальных районов Тернополя.

– Она предложила водку. Я колеблясь согласился. И мы поехали ко мне, – рассказал подозреваемый.

За рюмкой парень с девушкой разговорились, начали играть в карты. Вскоре между ними возник конфликт, однако причин в полиции не рассказывают.

Вполне возможно, что 22-летняя девушка могла отказать владельцу квартиры в более откровенном продолжении вечера.

— Парень нанес новой знакомой 16 ударов ножом. После убийства он вынес тело девушки на балкон, где она пролежала всю ночь, а утром выбросил ее с четвертого этажа на улицу, — отметили в полиции.

Убийцу нашли

После содеянного 19-летний парень решил избавиться от всего, что напоминало о случайной знакомой.

Одежду и личные вещи убитой девушки он вынес на помойку возле своего дома. После этого убрал в квартире остатки после застолья и скрылся.

В то же время на поиски убийцы полиция потратила несколько часов.

Известно, что суд уже избрал ему меру пресечения, и следующие 60 дней парень проведет в СИЗО. За совершенное 19-летнему юноше грозит долгий тюремный срок.