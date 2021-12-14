Викинув труп з балкона: у Тернополі заарештували 19-річного вбивцю молодої дівчини

У Тернополі знайшли тіло 22-річної дівчини. Її вбивця вже в СІЗО, за скоєне йому загрожує щонайменше 10 років в’язниці.

Закривавлене тіло під вікнами п’ятиповерхівки випадково побачив місцевий мешканець. Він одразу викликав швидку, однак медики лише констатували смерть дівчини. Після цього на місце трагедії прибула поліція.

Випадкове знайомство

Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилася молода дівчина 1999 року народження із Тернопільського району.

Того вечора вона познайомилася із молодшим хлопцем, який запропонував поїхати до нього додому. 19-річний хлопець знімав квартиру в одному зі спальних районів Тернополя.

– Вона запропонувала оковиту. Я, вагаючись, погодився. І ми поїхали до мене, – розповів підозрюваний.

За чаркою хлопець із дівчиною розговорилися, почали грати у карти. Невдовзі між ними виник конфлікт, однак про причини у поліції не розповідають.

Цілком можливо, що 22-річна дівчина могла відмовити господарю квартири у більш відвертому продовженні вечора.

– Хлопець завдав новій знайомій 16 ударів ножем. Після вбивства він виніс тіло дівчини на балкон, де вона пролежала всю ніч, а вранці викинув її з четвертого поверху на вулицю, – зазначили у поліції.

Вбивцю знайшли

Після скоєного 19-річний хлопець вирішив позбутися усього, що нагадувало про випадкову знайому.

Одяг та особисті речі вбитої дівчини він виніс на смітник біля свого будинку. Після цього прибрав у квартирі залишки після застілля і втік.

Водночас на пошуки вбивці поліція витратила декілька годин.

Відомо, що суд вже обрав йому запобіжний захід, і наступні 60 днів хлопець проведе в СІЗО. За скоєне 19-річному юнаку загрожує довгий тюремний срок.