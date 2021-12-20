На Днепропетровщине мужчина в состоянии алкогольного опьянения привел 11-летнего мальчика в свое жилье, убил и изнасиловал.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, злоумышленник задушил ребенка, после чего украл мобильный телефон школьника.

В мае 2020 года ранее приговоренный к уголовной ответственности мужчина привел подростка в свое жилище. Речь идет о полуразрушенном доме на территории психбольницы в Днепре, в котором злоумышленник проживал после освобождения из тюрьмы.

Правонарушитель в состоянии алкогольного опьянения задушил ребенка, с которым познакомился незадолго до убийства. Когда школьник не мог сопротивляться, мужчина изнасиловал подростка и украл его телефон.

Суд избрал высшую меру наказания злоумышленнику — пожизненное лишение свободы за убийство, изнасилование и воровство. Эти преступления предусмотрены 115, 152 и 185 статьями Уголовного кодекса.

В Днепропетровской областной прокуратуре отметили, что правонарушитель так и не признал свою вину за совершенное.