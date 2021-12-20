На Дніпропетровщині чоловік у стані алкогольного сп’яніння привів 11-річного хлопчика до свого житла, вбив та зґвалтував.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, зловмисник задушив дитину, після чого вкрав мобільний телефон школяра.

У травні 2020 року раніше засуджений до кримінальної відповідальності чоловік привів підлітка до свого помешкання. Йдеться про напівзруйнований будинок на території психіатричної лікарні у Дніпрі, де зловмисник проживав після звільнення з в’язниці.

Правопорушник у стані алкогольного сп’яніння задушив дитину, з якою познайомився незадовго до вбивства. Коли школяр не міг опиратися, чоловік зґвалтував підлітка та вкрав його телефон.

Суд признав найвищу міру покарання зловмиснику – довічне позбавлення волі за вбивство, зґвалтування та крадіжку. Ці злочини передбачені 115, 152 та 185 статтями Кримінального кодексу України.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі зазначили, що правопорушник так і не визнав своєї провини за скоєне.