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У Дніпрі чоловік зґвалтував 11-річного хлопчика після вбивства: суд оголосив вирок

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Дніпрі чоловік зґвалтував 11-річного хлопчика після вбивства: суд оголосив вирок

На Дніпропетровщині чоловік у стані алкогольного сп’яніння привів 11-річного хлопчика до свого житла, вбив та зґвалтував.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, зловмисник задушив дитину, після чого вкрав мобільний телефон школяра.

У травні 2020 року раніше засуджений до кримінальної відповідальності чоловік привів підлітка до свого помешкання. Йдеться про напівзруйнований будинок на території психіатричної лікарні у Дніпрі, де зловмисник проживав після звільнення з в’язниці.

Правопорушник у стані алкогольного сп’яніння задушив дитину, з якою познайомився незадовго до вбивства. Коли школяр не міг опиратися, чоловік зґвалтував підлітка та вкрав його телефон.

Суд признав найвищу міру покарання зловмиснику – довічне позбавлення волі за вбивство, зґвалтування та крадіжку. Ці злочини передбачені 115, 152 та 185 статтями Кримінального кодексу України.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі зазначили, що правопорушник так і не визнав своєї провини за скоєне.

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Фото: Pexels

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