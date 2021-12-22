Стрельбу и ДТП: в Мелитополе родственники сорвали день рождения годовалой девочки

В Запорожской области на дне рождения однолетней девочки родной дядя открыл огонь из ружья после ссоры с родственником.

Инцидент произошел в одном из ресторанов под Мелитополем. В разгар празднования двое родственников так поссорились, что успокаивать гостей приехала полиция.

Что случилось

Выяснилось, что старший мужчина достал ружье прямо за столом и выстрелил в своего 29-летнего родственника.

– Пострадавший получил ранение правого бедра и проникающее ранение брюшной полости, – уточнили правоохранители.

Медики вызвали полицию, однако родственники отказались выдавать нападающего, решившего скрыться из ресторана. Пока брат истекал кровью, он в нетрезвом состоянии сел в авто и на полной скорости влетел в билборд.

— После задержания он был доставлен в Мелитопольский наркологический диспансер, где в присутствии двух свидетелей отказался от прохождения медосмотра, — добавляют работники патрульной полиции.

Согласно решению суда, на время следствия старший из братьев будет находиться под домашним арестом. Младший в тяжелом состоянии находится в больнице.

Его успешно прооперировали и перевели из реанимации в обычную палату.

Что рассказала владелица ресторана

Семья однолетней Амелии – постоянные посетители ресторана, владелицей которого является Жанна. По ее словам, все семейные праздники и свадьбы большая цыганская семья отмечала именно здесь.

В честь первого дня рождения крохи родные решили арендовать не только зал, но и целый ресторан.

– Они мне заплатили за аренду. Сколько поместилось – ну, наверное, все пришедшие. Вообще-то они адекватные люди, с которыми я знакома лично. Да, они цыгане. Интересно, что готовят и обслуживают у них сами женщины, они так ухаживают за своими мужчинами, – рассказала Жанна.

Никто из присутствующих на дне рождения комментировать инцидент не захотел. Что между собой не поделили троюродные братья, будет выяснять полиция.