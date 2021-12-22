Стрілянина і ДТП: у Мелітополі родичі зірвали день народження однорічної дівчинки

У Запорізькій області на дні народженні однорічної дитини рідний дядько відкрив вогонь із рушниці після сварки із родичем.

Інцидент стався в одному із ресторанів на околиці Мелітополя. У розпал святкування двоє родичів так посварилися, що вгамовувати гостей приїхала поліція.

Що сталося

З’ясувалося, що старший із чоловіків під час суперечки прямо за столом дістав рушницю і вистрелив у свого 29-річного родича.

– Постраждалий отримав поранення правого стегна та проникаюче поранення черевної порожнини, – уточнили правоохоронці.

Медики викликали поліцію, однак родичі відмовилися видавати нападника, який вирішив втекти з ресторану. Поки брат стікав кров’ю, він напідпитку сів в авто і на повній швидкості влетів у білборд.

– Після затримання його було доставлено до Мелітопольського наркологічного диспансеру, де у присутності двох свідків він відмовився від проходження медогляду, – додають працівники патрульної поліції.

Згідно з рішенням суду, на час слідства старший із братів перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Молодший у важкому стані перебуває у лікарні.

Його успішно прооперували і перевели із реанімації до звичайної палати.

Що розповіла власниця ресторану

Родина однорічної Амелії – постійні відвідувачі ресторану, власницею якого є Жанна. За її словами, усі родинні свята та весілля велика циганська родина відзначала саме тут.

На честь першого дня народження крихітки рідні вирішили орендувати не лише зал, а цілий ресторан.

– Вони мені заплатили за оренду. Скільки помістилося – ну, напевно, всі, хто прийшли. Взагалі вони адекватні люди, з якими я знайома особисто. Так, вони цигани. Цікаво, що готують і обслуговують у них самі жінки, вони так доглядають за своїми чоловіками, – розповіла Жанна.

Ніхто із присутніх на дні народженні коментувати інцидент не захотів. Що між собою не поділили троюрідні брати, з’ясовуватиме поліція.