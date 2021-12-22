Выпил и сел на мотоцикл: в Донецкой области по вине отчима погибла четырехлетняя девочка

В Донецкой области осудили 33-летнего мужчину, по вине которого в ДТП погибла четырехлетняя девочка.

Инцидент произошел в конце октября в поселке Владимировка под Волновахой.

Мужчина вместе со своей сожительницей и тремя ее дочерьми ехал на советском мотоцикле Днепр-11.

Утратив контроль над управлением, они выехали за пределы дороги. В результате аварии младшая дочь погибла на месте, а мать и девочки в возрасте 8 и 10 лет были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Выяснилось, что в этот день семья планировала отдохнуть на берегу местного карьера. На момент ДТП 33-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе водительского удостоверения.

Решением суда ему назначили наказание в виде шести лет тюрьмы.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура