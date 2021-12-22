Випив і сів на мотоцикл: на Донеччині з вини вітчима загинула чотирирічна дівчинка

У Донецькій області засудили 33-річного чоловіка, з вини якого в ДТП загинула чотирирічна дівчинка.

Інцидент стався наприкінці жовтня в селищі Володимирівка під Волновахою.

Чоловік разом зі своєю співмешканкою і трьома її донечками їхав на радянському мотоциклі Дніпро-11.

Втративши контроль над керуванням, вони виїхали за межі дороги. Внаслідок аварії наймолодша донька загинула на місці, а матір та дівчатка віком 8 та 10 років були госпіталізовані із тяжкими травмами.

З’ясувалося, що того дня родина планувала відпочити на березі місцевого кар’єру. На момент ДТП 33-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і не мав при собі водійського посвідчення.

Рішенням суду йому призначили покарання у вигляді шести років в’язниці.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура