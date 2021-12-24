В аэропорту Борисполь задержали украинца, который примотал к телу шесть упаковок с iPhone 13 Pro Max и прикрыл их верхней одеждой.
– Мужчина, внешне похожий на черепашку-ниндзя, привлек к себе внимание сразу нескольких контролирующих служб, – отмечают представители Киевской таможни.
Примотанные к телу мужчины мобильные телефоны пограничники и таможенники обнаружили во время проверки пассажиров, прибывших из ОАЭ.
Согласно чекам, стоимость выявленных телефонов составляет около 200 тыс. грн. Рыночная цена в Украине этой модели значительно выше.
Таможенники составили протокол по факту сокрытия от таможенного контроля.
Санкция статьи Таможенного кодекса предусматривает уплату штрафа в размере 100% стоимости товаров и их конфискацию.
Источник: Киевская таможня
Фото: Киевская таможня