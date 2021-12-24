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Як черепашка-ніндзя: українець привіз з ОАЕ примотані до тіла шість iPhone

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Як черепашка-ніндзя: українець привіз з ОАЕ примотані до тіла шість iPhone

В аеропорту Бориспіль затримали українця, який примотав до тіла шість упаковок з iPhone 13 Pro Max та прикрив їх верхнім одягом.

– Чоловік, зовні схожий на черепашку-ніндзя, привернув до себе увагу відразу кількох контролюючих служб, – зазначають представники Київської митниці.

Примотані до тіла чоловіка мобільні телефони прикордонники та митники виявили під час перевірки пасажирів, які прибули з ОАЕ.

Згідно з чеками, вартість виявлених телефонів становить близько 200 тис. грн. Ринкова ціна в Україні цієї моделі значно вища.

Митники склали протокол за фактом приховування від митного контролю.

Як черепашка-ніндзя: українець привіз з ОАЕ примотані до тіла шість iPhone / 5 фотографий

Санкція статті Митного кодексу передбачає сплату штрафу в розмірі 100% вартості товарів та їхню конфіскацію.

Джерело: Київська митниця

Фото: Київська митниця

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