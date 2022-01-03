Пьяный одессит на BMW протаранил Ладу и два столба электросети, есть пострадавшие

В центре Одессы произошло ДТП с участием BMW и ВАЗ 11193 (Лада Калина). В результате аварии травмировались три человека.
Инцидент произошел утром 3 января на перекрестке улиц Базарной и Ришельевской.
За рулем BMW находился 24-летний парень: он двигался на красный свет светофора и допустил столкновение с Ладой.
От удара BMW выбросило на автомобиль Opel, запаркованный неподалеку.
— Молодой человек поехал дальше, после чего наехал на столб электросети и фасад дома на улице Ришельевской, — сообщают полицейские.
В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров BMW. Горе-водителя проверили на содержание алкоголя в крови – выяснилось, что он находился в состоянии опьянения.
Ему и его 22-летней подруге медицинскую помощь оказали на месте ДТП, а вот их 23-летнего друга пришлось госпитализировать.
В ближайшее время полицейские откроют производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Фото: Патрульная полиция