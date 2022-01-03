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П’яний одесит на BMW протаранив Ладу і дві опори електромережі, є постраждалі

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
П’яний одесит на BMW протаранив Ладу і дві опори електромережі, є постраждалі

В центрі Одеси сталося ДТП за участю BMW та ВАЗ 11193 (Лада Калина). Внаслідок аварії травмувалося троє осіб.

Інцидент стався вранці 3 січня на перехресті вулиць Базарної та Рішельєвської.

За кермом BMW перебував 24-річний хлопець: він рухався на червоне світло світлофора і допустив зіткнення із Ладою.

Від удару BMW відкинуло на автомобіль Opel, що був запаркований неподалік.

– Молодик поїхав далі, після чого наїхав на опору електромережі та фасад будинку на вулиці Рішельєвській, – повідомляють поліцейські.

Внаслідок ДТП постраждали водій та двоє пасажирів BMW. Горе-водія перевірили на вміст алкоголю в крові – з’ясувалося, що він був у стані сп’яніння.

Йому та його 22-річній подрузі медичну допомогу надали на місці ДТП, а от їхнього 23-річного друга довелося госпіталізувати.

Найближчим часом поліцейські відкриють провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУкраїни.

Фото: Патрульна поліція

Джерело: Нацполіція

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