На проспекте Гагарина, 20 в Харькове обвалилась часть здания. Сообщение о происшествии поступило в полицию 4 января в 11.30.

Как установили правоохранители, четырехэтажное здание, в котором располагались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось.

По словам директора департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, по предварительной информации, обвал здания могло вызвать строительство, которое началось рядом.

– Мэр города Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы), – отметил Юрий Сидоренко.

Как сообщили в горсовете, обрушилось здание еще 1 января, однако спецслужбам о происшествии стало известно 4 января.

Информацию зарегистрировали в журнале Единого учета.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пострадавших нет.

Источник: Нацполиция, Юрий Сидоренко, Харковский городской совет

Фото: Нацполиция