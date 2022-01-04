На проспекті Гагаріна, 20 у Харкові обвалилась частина будівлі. Повідомлення про подію надійшло до поліції 4 січня об 11.30.

Як встановили правоохоронці, чотириповерхова будівля, у якій розташовувались офісні приміщення, готувалася до знесення та не використовувалась.

За словами директора департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрія Сидоренка, за попередньою інформацією, обвал будівлі могло спричини будівництво, яке стартувало поряд.

– Мер міста Ігор Терехов вже дав доручення профільному заступнику Кузьміну з’ясувати повну інформацію про те, ким, кому, як і чому були видані дозволи на це будівництво (якщо вони взагалі були видані), – зазначив Юрій Сидоренко.

Як повідомили в міськраді, обвалилася будівля ще 1 січня, однак спецслужбам про подію стало відомо 4 січня.

Інформація зареєстрували в журналі Єдиного обліку.

На місці нині працює слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС. Причини та всі обставини події встановлюються.

Постраждалих немає.

Джерело: Нацполіція, Юрій Сидоренко, Харківська міська рада

Фото: Нацполіція