Может отделаться условным сроком: на Донетчине полицейский обокрал покойника

В Донецкой области оперуполномоченный ограбил покойного. Если суд докажет его вину, полицейский может отделаться условным сроком.

Инцидент произошел в Славянске 25 мая прошлого года. Вместе с коллегами 25-летний оперуполномоченный выехал на вызов по факту смерти мужчины.

В доме следственно-оперативная группа обнаружила тело 59-летнего хозяина, после чего было возбуждено уголовное производство.

Во время осмотра здания оперуполномоченный незаметно спрятал в своем кармане банковскую карточку умершего. Впоследствии он снял с чужого счета 12 тысяч гривен.

Незадолго после совершенного мошенник уволился из органов полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста до шести месяцев, ограничение свободы (условный срок) или заключение до пяти лет.