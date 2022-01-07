Може відбутися умовним терміном: на Донеччині поліцейський обікрав покійного чоловіка

У Донецькій області оперуповноважений пограбував покійного. Якщо суд доведе його вину, поліцейський може відбутися умовним терміном.

Інцидент стався у Слов’янську 25 травня минулого року. Разом із колегами 25-річний оперуповноважений виїхав на виклик за фактом смерті чоловіка.

У будинку слідчо-оперативна група виявила тіло 59-річного господаря, після чого було відкрито кримінальне провадження.

Під час огляду будинку оперуповноважений непомітно заховав у своїй кишені банківську картку померлого. Згодом він зняв з чужого рахунку 12 тис. гривень.

Незадовго після скоєного шахрай звільнився з органів поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту до шести місяців, обмеженням волі (умовний термін) або ж ув’язнення до п’яти років.

Джерело: Донецька обласна прокуратура