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Факты / Происшествия

В ДТП на Прикарпатье погиб пятимесячный младенец, его родители в больнице

Наташа Тарчевська редактор ленты
В ДТП на Прикарпатье погиб пятимесячный младенец, его родители в больнице

В Ивано-Франковской области в ДТП столкнулись внедорожник и минивэн. В результате аварии погиб пятимесячный младенец.

Инцидент произошел вечером 7 января на перекрестке дорог Р-24 (Татаров-Каменец-Подольский) и Н-10 (Стрый-Черновцы-Мамалыга).

По данным полиции, 30-летний водитель Toyota Rav 4 возвращал со второстепенной дороги на главную. Там произошло столкновение с минивэном Peugeot Expert, за рулем которого находился 57-летний мужчина.

В ДТП на Прикарпатье погиб пятимесячный младенец, его родители в больнице / 2 фотографии

В результате удара внедорожник отбросило в кювет. Кроме водителя, внутри Toyota Rav 4 находились женщина с младенцем и пожилой мужчина. Все пассажиры получили травмы разной тяжести: жизнь ребенка спасти не удалось.

На месте происшествия работают полицейские, обеспечивая дорожное движение. Бригада медиков госпитализировала всех пассажиров внедорожника, водителю Peugeot Expert помощь не понадобилась.

Все обстоятельства ДТП в Ивано-Франковской области устанавливаются. У обоих водителей отобрана кровь на проверку состояния опьянения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, ГСЧС

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