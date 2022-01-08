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В ДТП на Прикарпатті загинуло п’ятимісячне немовля, його батьки в лікарні

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
В ДТП на Прикарпатті загинуло п’ятимісячне немовля, його батьки в лікарні

На Івано-Франківщині в ДТП зіткнулися позашляховик та мінівен. Внаслідок аварії загинуло п’ятимісячне немовля.

Інцидент стався ввечері 7 січня на перехресті доріг Р-24 (Татарів-Кам’янець-Подільський) і Н-10 (Стрий-Чернівці-Мамалига).

За даними поліції, 30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги на головну. Саме там сталося зіткнення з мінівеном Peugeot Expert, за керомом якого перебував 57-річний чоловік.

В ДТП на Прикарпатті загинуло п’ятимісячне немовля, його батьки в лікарні / 2 фотографии

Внаслідок удару позашляховик відкинуло у кювет. Окрім водія, всередині Toyota Rav 4 перебували жінка із немовлям та літній чоловік. Усі пасажири отримали травми різної тяжкості: життя дитини врятувати не вдалося.

На місці події працюють поліцейські, забезпечуючи дорожній рух. Бригада медиків госпіталізувала усіх пасажирів позашляховика, водієві Peugeot Expert допомога не знадобилася.

Усі обставини ДТП на Івано-Франківщині встановлюються. В обидвох водіїв відібрано кров на перевірку стану сп’яніння.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, ДСНС

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