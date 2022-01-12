СБУ фиксирует, полиция расследует: что известно о минировании в Украине и кто за этим стоит

В последние несколько дней значительно увеличилось количество сообщений о минировании в Киеве и других городах Украины.

Обязанностью правоохранителей является проверка всех подобных заявлений, поскольку жертвами предполагаемых взрывов могут стать не только объекты инфраструктуры, но и десятки и сотни граждан.

О том, как происходит отработка сообщений о возможном минировании, Фактам ICTV рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

– У нас есть горячая линия, на которую время от времени поступают сообщения о минировании. Как правило, это сообщение о псевдоминировании. Они могут поступать либо по телефону, либо на электронную почту.

Например, вчерашнее сообщение о минировании всех школ в Киеве поступило как раз на электронну почту.

После фиксации звонка сотрудники горячей линии передают информацию в соответствующие подразделения.

– У СБУ есть отдельное подразделение, которое этим занимается, но первую скрипку в истории с минированиями играет Национальная полиция Украины. Они физически выезжают на якобы заминированное место, там работают их взрывотехники., — отметил Артем Дехтяренко.

Что говорят в полиции

Вечером 12 января в эфире одного из телеканалов ситуацию с минированием в Украине прокомментировал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он подчеркнул, что, несмотря на статистику (подавляющее большинство подобных сообщений являются фейками), полиция должна отреагировать на каждый такой вызов, и к таким проверкам привлекается большое количество правоохранителей.

По словам Игоря Клименко, руководители потенциально уязвимых и стратегических структур (школы, больницы, вокзалы, аэропорты, предприятия и т.д.) также могут способствовать быстрому расследованию подобных дел.

– Параллельно мы обращаемся и к руководителям школ, и к руководителям предприятий, чтобы совместно с ними они делать свои помещения более безопасными. Мы просим установить больше видеокамер. Например, в гимназии, где есть камеры и ведется постоянный контроль, нам проще реагировать на такие вызовы.

Статистика и ответственность

По данным Нацполиции, только на новогодние праздники 2020-2021 гг. правоохранители зарегистрировали 132 сообщения о минировании, а девять человек из разных областей Украины были задержаны.

Большинство подобных сообщений поступают на горячую линию с неподконтрольных территорий Донбасса.

В то же время доля несовершеннолетних украинцев, которые играют в сообщение о псевдоминировании составляет не более 10%.

Лица, причастные к подобным ситуациям, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины.

В зависимости от обстоятельств, обвиняемый может получить от четырех до восьми лет тюрьмы.