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Факты / Украина / Общество

В Киеве проверяют сообщение о минировании всех школ

Юля Захарченко редактор ленты
Патрульна поліція

В Киеве местные правоохранители проверяют информацию о минировании всех столичных школ. Об этом заявила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии украинским СМИ.

По данным правоохранителей, информация о минировании всех школ в городе поступила в Службу безопасности Украины. Вскоре соответствующие данные получили столичные полицейские.

В общей сложности из киевских школ эвакуировали около 700 человек. В столице работает более 500 детских учебных заведений.

По состоянию на вечер 11 января, в настоящее время длится проверка мест для обучения, по адресам школ работают следственно-оперативные группы.

Минирование в Украине

Это не последнее сообщение за последнее время о минировании в Украине. Вечером 10 января в Харькове появилась информация о нахождении взрывоопасных предметов в 11 торговых центрах и супермаркетах.

Покарання за фальшиве мінування

В Украине предусмотрена уголовная ответственность за псевдоминирование. За такие игры злоумышленники могут попасть за решетку на восемь лет.

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Источник: Украинская правда

Фото: УНИАН

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