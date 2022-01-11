В Киеве местные правоохранители проверяют информацию о минировании всех столичных школ. Об этом заявила спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии украинским СМИ.

По данным правоохранителей, информация о минировании всех школ в городе поступила в Службу безопасности Украины. Вскоре соответствующие данные получили столичные полицейские.

В общей сложности из киевских школ эвакуировали около 700 человек. В столице работает более 500 детских учебных заведений.

По состоянию на вечер 11 января, в настоящее время длится проверка мест для обучения, по адресам школ работают следственно-оперативные группы.

Минирование в Украине

Это не последнее сообщение за последнее время о минировании в Украине. Вечером 10 января в Харькове появилась информация о нахождении взрывоопасных предметов в 11 торговых центрах и супермаркетах.

В Украине предусмотрена уголовная ответственность за псевдоминирование. За такие игры злоумышленники могут попасть за решетку на восемь лет.