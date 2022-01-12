Смертельное ДТП под Харьковом: виновника трижды штрафовали за пьяную езду

В Харьковской области в смертельном ДТП столкнулись две легковушки. За рулем одного из них находился мужчина, которого уже трижды ловили на езде в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел утром 12 января возле села Черкасская Лозовая. 34-летний водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси марки Toyota Camry, в которой, кроме водителя, находилась женщина и двое двухлетних детей.

В результате аварии оба водителя и женщина погибли на месте. Двоих детей удалось вовремя госпитализировать, сейчас медики борются за их жизнь.

Как сообщил народный депутат Украины Александр Бакумов, погибшая женщина была матерью пострадавших детей, а водитель такси Toyota Camry – их отцом.

Что известно о виновнике ДТП

Как выяснилось, только за осень 2021 года на водителя KIA было составлено три админпротокола по ст.130 (Вождение в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.

В то же время, ни один из этих протоколов не был рассмотрен по существу: по предварительной информации, из-за загруженности судов и недостатка судей.

Находился ли водитель KIA в нетрезвом состоянии в день аварии, будет установлен по результатам экспертизы.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) УК Украины.

Источник: Александр Бакумов