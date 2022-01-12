Смертельна ДТП під Харковом: винуватця тричі штрафували за п’яну їзду

У Харківській області в смертельній ДТП зіткнулися два легковики. За кермом одного із них перебував чоловік, якого вже тричі ловили на керуванні у нетверезому стані.

Інцидент стався вранці 12 січня поблизу села Черкаська Лозова. 34-річний водій автомобіля KIA виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з таксі марки Toyota Camry, в якій, окрім водія, перебувала жінка та двоє дворічних дітей.

Внаслідок аварії обидва водії та жінка загинули на місці. Двох діток вдалося вчасно госпіталізувати, зараз медики боряться за їхні життя.

Як повідомив народний депутат України Олександр Бакумов, загибла жінка була матір’ю постраждалих дітей, а водій таксі Toyota Camry – їхнім батьком.

Що відомо про винуватця ДТП

Як з’ясувалося, лише за осінь 2021 року на водія KIA було складено три адмінпротоколи за ст.130 (Водіння у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Водночас жоден із цих протоколів не був розглянутий по суті: за попередньою інформацією, через завантаженість судів та нестачу суддів.

Чи перебував водія KIA у нетверезому стані у день аварії, буде встановлено за результатами експертизи.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України.

Джерело: Олександр Бакумов