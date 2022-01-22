Суд длился 3 года: мужчина, расстрелявший супружескую пару фермеров, получил пожизненное

В Винницкой области мужчина получил пожизненное заключение. 31-летний Александр Присяжный хладнокровно убил супругов фермеров, после чего проник в их дом и похитил сейф с более 1 млн гривен.

Инцидент произошел больше трех лет назад в селе Шипинка. Ранним утром ко двору фермеров Эдуарда Тичука и Юлии Гонты подъехал незнакомец на стареньком автомобиле и постучал в калитку.

Все, что произошло дальше, зафиксировали камеры видеонаблюдения: когда хозяин дома открыл, нападающий выстрелил в упор. С двумя ружьями наперевес он спокойно зашел на веранду дома. Там он застрелил и жену погибшего, которая от страха забилась в угол.

Супруги занимались выращиванием яблок: вместе муж и жена обрабатывали чуть менее 100 га садов, у них было много техники и наемных рабочих.

Обстрелянный сейф и ружье в кустах

Родные погибших первыми поняли мотив убийцы, ведь из дома исчез сейф с немалой суммой денег. Позже следователи нашли металлический бокс опустошенным в малиновых кустарниках: похититель буквально расстрелял сейф, чтобы получить оттуда деньги.

Во время допроса тогда еще 29-летний Александр признался, что забрал более 1 млн. 300 тыс. гривен, оставив в сейфе несколько купюр долларов и евро.

Ружье же мужчина выбросил прямо в кусты за селом: еще две единицы оружия были изъяты из его дома. Задержали злоумышленника в соседней области, где он, по иронии, занимался продажей яблок.

Что рассказал подсудимый

В совершенной расправе над супругами фермеров мужчина признался: таким образом он планировал расплатиться с людьми, которым должен был не одну сотню тысяч гривен.

Так, более полумиллиона Александр потратил именно на погашение долгов. Во время обысков у него нашли всего 400 тыс., которые были переданы родным погибших Юлии и Эдуарда.

Чтобы замедлить судебное разбирательство дела, подозреваемый долгое время притворялся душевно больным и уверял, что его якобы “заставили” пойти на убийство фермеров.

— Мужчина является психически здоровым и пытался уклоняться таким образом от ответственности, — подтвердили правоохранители.

Что было на суде

Отстаивая интересы родных погибшей пары, сторона обвинения просила суд о пожизненном заключении. Судья не учел просьбу 31-летнего убийцы о 15-летнего заключения, потому что дома его ждет маленький ребенок.

Жмеринский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187, п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Все имущество, принадлежащее Александру, будет конфисковано: кроме этого, он должен выплатить матери и двум сыновьям погибших супругов (кроме материального ущерба) еще 2 млн гривен морального. Остаток жизни мужчина проведет в тюрьме.