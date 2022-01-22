Суд тривав 3 роки: чоловік, який розстріляв подружжя фермерів, отримав довічне

У Вінницькій області чоловік отримав довічне ув’язнення. 31-річний Олександр Присяжний холоднокровно вбив подружжя фермерів, після чого проник у їхній будинок та викрав сейф із понад 1 млн гривень.

Інцидент стався більше трьох років тому у селі Шипинка. Рано вранці до подвір’я фермерів Едуарда Тичука та Юлії Гонти під’їхав незнайомець на старенькому автомобілі і постукав у хвіртку.

Усе, що сталося далі, зафіксували камери відеоспостереження: коли господар будинку відчинив, нападник вистрілив упритул. Із двома рушницями наперевіс він спокійно зайшов на веранду будинку. Саме там він застрелив і дружину загиблого, яка від страху забилася у куток.

Подружжя займалося вирощуванням яблук: разом чоловік і дружина обробляли трохи менше 100 га садків, мали багато техніки і найманих робітників.

Обстріляний сейф та рушниця в кущах

Рідні загиблих першими зрозуміли мотив вбивці, адже із будинку зник сейф з чималою сумою грошей. Пізніше слідчі знайшли металевий бокс спустошеним у малинових чагарниках: викрадач буквально розстріляв сейф, аби дістати звідти гроші.

Під час допиту тоді ще 29-річний Олександр зізнався, що забрав понад 1 млн 300 тис гривень, залишивши у сейфі кілька купюр доларів та євро.

Рушницю ж чоловік викинув просто у кущі за селом: ще дві одиниці зброї було вилучено з його будинку. Затримали зловмисника аж у сусідній області, де він, за іронією долі, займався продажем яблук.

Що розповів підсудний

У скоєній розправі над подружжям фермерів чоловік зізнався: таким чином він планував розплатитися з людьми, яким був винен не одну сотню тисяч гривень.

Так, понад пів мільйона Олександр витратив саме на погашення боргів. Під час обшуків у нього знайдуть лише 400 тис., які було передано рідним загиблих Юлії та Едуарда.

Аби сповільнити судовий розгляд справи, підозрюваний довгий час вдавав із себе душевно хворого і запевняв, що його нібито “змусили” піти на вбивство фермерів.

– Чоловік є психічно здоровою особою і лиш намагався ухилятися таким чином від відповідальності, – підтвердили правоохоронці.

Що було на суді

Відстоюючи інтереси рідних загиблої пари, сторона обвинувачення просила суд про пожиттєве ув’язнення. Суддя не врахував благань 31-річного вбивці, який просив 15-річного ув’язнення, бо вдома на нього чекає маленька дитина.

Жмеринський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187, п. п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Усе майно, що належано Олександру, буде конфісковано: окрім цього, має виплатити матері та двом синам загиблого подружжя (окрім матеріальної шкоди) ще 2 млн гривень моральної. Решту життя чоловік проведе у в’язниці.