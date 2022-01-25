Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете: двое пострадавших в больнице

Валентина Летяк редактор ленты
Артем Дмитрук

В здании Одесского городского совета 25 января во время заседания постоянной комиссии по землеустройству произошли столкновения с участием народного депутата Артема Дмитрука и его помощников.

По информации пресс-службы мэрии, в результате драки пострадали около 10 человек, двое из них были госпитализированы в больницу с переломом челюсти и закрытой черепно-мозговой травмой.

Среди пострадавших – 80-летний академик Украинской академии наук Вячеслав Михайлович Колин.

Горсовет направил соответствующие обращения в правоохранительные органы и Верховную Раду.

Полиция установила, что столкновения произошли между Дмитруком, его помощниками и муниципальной охраной, работники которой не пропускали их в зал заседаний. Трое охранников пострадали в результате конфликта.

Открыто производство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Ею предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

В то же время по обращению Артема Дмитрука открыто производство по статье 351 УКУ (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) и 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Сам Дмитрук в эфире одного из телеканалов объяснил, что его с помощниками не пускали на заседание якобы нелегитимной земельной комиссии, поэтому они пытались прорваться силой.

Нардеп Артем Дмитрук влаштував бійку
Нардеп Артем Дмитрук влаштував бійку
Нардеп Артем Дмитрук влаштував бійку
Нардеп Артем Дмитрук влаштував бійку
Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете: двое пострадавших в больнице / 2 фотографии

Фото: Думская, Нацполіція

Источник: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка