В здании Одесского городского совета 25 января во время заседания постоянной комиссии по землеустройству произошли столкновения с участием народного депутата Артема Дмитрука и его помощников.

По информации пресс-службы мэрии, в результате драки пострадали около 10 человек, двое из них были госпитализированы в больницу с переломом челюсти и закрытой черепно-мозговой травмой.

Среди пострадавших – 80-летний академик Украинской академии наук Вячеслав Михайлович Колин.

Горсовет направил соответствующие обращения в правоохранительные органы и Верховную Раду.

Полиция установила, что столкновения произошли между Дмитруком, его помощниками и муниципальной охраной, работники которой не пропускали их в зал заседаний. Трое охранников пострадали в результате конфликта.

Открыто производство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Ею предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

В то же время по обращению Артема Дмитрука открыто производство по статье 351 УКУ (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) и 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Сам Дмитрук в эфире одного из телеканалов объяснил, что его с помощниками не пускали на заседание якобы нелегитимной земельной комиссии, поэтому они пытались прорваться силой.

Нардеп Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете: двое пострадавших в больнице / 2 фотографии

Фото: Думская, Нацполіція