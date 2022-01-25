У будівлі Одеської міської ради 25 січня під час засідання постійної комісії з питань землеустрою сталися сутички за участі народного депутата Артема Дмитрука та його помічників.

За інформацією пресслужби мерії, внаслідок бійки постраждало близько 10 осіб, двох із них госпіталізували до лікарні з переломом щелепи та закритою черепно-мозковою травмою.

Серед постраждалих – 80-річний академік Української академії наук В’ячеслав Михайлович Колін.

Міськрада направила відповідні звернення до правоохоронних органів та Верховної Ради.

Поліція встановила, що сутички сталися між Дмитруком, його помічниками та муніципальною охороною, працівники якої не пропускали їх до зали засідань.

Троє охоронців постраждали в результаті конфлікту.

Відкрито провадження за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Нею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Водночас за зверненням Артема Дмитрука відкрито провадження за статтею 351 ККУ (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) та 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Сам Дмитрук в ефірі одного з телеканалів пояснив, що його з помічниками не пускали на засідання нібито нелегітимної земельної комісії, тому вони намагалися прорватися силою.

Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді: двоє постраждалих в лікарні / 2 фотографии

Фото: Думская, Нацполіція