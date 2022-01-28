Парня выдали ботинки: полиция разыскала 24-летнего убийцу пожилой бабушки

В Ровенской области погибла 74-летняя одинокая женщина. Грабитель ворвался в ее дом, жестоко избил и перерезал горло.

Инцидент произошел в селе Шкаров. Соседи помнили Ольгу искренней и добродушной: после смерти мужа она почти два года проживала одна.

Неравнодушные односельчане каждый день навещали пенсионерку, и в то утро, зайдя в дом, увидели кровь на стенах и окровавленную хозяйку на полу.

Все вещи вокруг были разбросаны: убийца, вероятно, искал наличные деньги, украшения и другие ценные вещи.

Односельчане убеждают, что Ольга жила скромно, большого состояния, как и ярых врагов, не имела. Пропало ли что-нибудь из ее дома, родные погибшей пенсионерки пока не подтвердили.

Убийцу нашли в квартире его девушки

Чтобы разыскать злоумышленника, жестоко расправившегося над пожилой бабушкой, правоохранителям понадобилось три дня.

Выдали горе-грабителя ботинки: следы его обуви стали едва ли не единственной зацепкой для следователей.

— Следы низа обуви были изъяты достаточно качественно, с помощью них нам удалось установить марку и модель обуви. Установив местонахождение парня, было установлено, что он носит именно такие ботинки, — сообщили полицейские.

24-летний Сергей был найден в Тернополе, где проживал вместе с девушкой. Выяснилось, что в деревне, где произошло убийство, он родился и вырос, а его дом находился как раз по соседству с 74-летней Ольгой.

Более того, несколько лет назад он уже обворовывал дом пенсионерки, но смог избежать наказания.

Что говорят в полиции

Во время допроса он признался, что совершил убийство с целью ограбления. Он рассказал, что бабушка в ночное время суток вышла из дома, потому что услышала шум во дворе.

Воспользовавшись этим, бывший сосед набросился на нее с кулаками, а чтобы завершить начатое, перерезал горло кухонным ножом. Орудие убийства полицейские изъяли из его квартиры в Тернополе.

Что именно вынес из дома погибшей, 24-летний Сергей не признается. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Если вина парня будет доказана, ему грозит 15 лет лишения свободы или даже пожизненный срок.