Хлопця видали черевики: поліція розшукала 24-річного вбивцю літньої бабусі

У Рівненській області загинула самотня 74-річна жінка. Грабіжник увірвався в її дім, жорстоко побив і перерізав горло.

Інцидент стався у селі Шкарів. Сусіди пам’ятали Ольгу щирою та добродушною: після смерті чоловіка вона майже два роки проживала одна.

Небайдужі односельчани щодня провідували пенсіонерку, і того ранку, зайшовши до будинку, побачили кров на стінах і закривавлену господиню на підлозі.

Усі речі навколо були розкидані: вбивця, ймовірно шукав готівку, прикраси та інші цінні речі.

Односельчани переконують, що Ольга жила скромно, великих статків, як і затятих ворогів, не мала. Чи зникло щось із будинку, рідні загиблої пенсіонерки наразі не підтвердили.

Вбивцю знайшли у квартирі його дівчини

Аби розшукати зловмисника, який жорстоко розправився над літньою бабусею, правоохоронцям знадобилося три дні.

Видали горе-грабіжника черевики: сліди його взуття стали чи не єдиною зачіпкою для слідчих.

– Сліди низу взуття було вилучено досить якісно, за допомогою них нам вдалося встановити марку та модель взуття. Встановивши місцеперебування хлопця, було з’ясовано, що він носить саме такі черевики, – повідомили поліцейські.

24-річного Сергія знайшли у Тернополі, де він проживав разом із дівчиною. З’ясувалося, що у селі, де сталося вбивство, він народився і виріс, а його будинок знаходився якраз по сусідству із 74-річною Ольгою.

Більше того, декілька років тому він вже обкрадав будинок пенсіонерки, але тоді зміг уникнути покарання.

Що кажуть у поліції

Під час допиту хлопець зізнався, що скоїв вбивство з метою пограбування. Він розповів, що літня жінка у нічну пору вийшла з будинку, бо почула шум на подвір’ї.

Скориставшись цим, колишній сусід накинувся на неї з кулаками, а щоб завершити почате, перерізав горло кухонним ножем. Знаряддя вбивства поліцейські вилучили з його квартири у Тернополі.

Що саме виніс із будинку загиблої, 24-річний Сергій не зізнається. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо вину хлопця буде доведено, йому загрожує 15 років позбавлення волі або ж навіть довічний термін.