Рядом лежали ружья: в селе на Полтавщине в один вечер погибли два товарища

В Полтавской области со страшными ранами на головах обнаружили двоих товарищей. По предварительным данным, хозяин дома мог убить своего гостя, после чего совершить самоубийство.

Инцидент произошел в селе Худолеевка. Первой тела погибших увидела мать одного из мужчин, которая и вызвала полицию.

Посреди комнаты в луже лежали 39-летний Николай и его добрый товарищ, 35-летний односельчанин Андрей. Мужчины давно дружили и имели общие увлечения.

– Дружба была у них крепкая. Они и рыбаки, и охотники хорошие. Охотой увлекались еще со школы, – рассказали журналистам соседи.

По данным следствия, в тот день 35-летний Андрей один ходил на охоту, после которой вместе с ружьем зашел в гости к старому другу. Конфликтовал ли 39-летний Николай со своим гостем в тот вечер, выяснить практически невозможно.

— В комнате находились двое мужчин без признаков жизни, с огнестрельными ранениями на теле. Рядом с ними также лежали охотничьи гладкоствольные ружья и патроны, — добавляют в полиции.

Что говорят соседи

В селе неоднозначно говорят о гибели двух лучших друзей. Андрея хоронили и отпевали по всем традициям, попрощаться с ним пришли десятки человек.

Похороны Николая проходили в тот же день, но даже без священника. Односельчане говорят, что именно он застрелил Андрея из ружья, после чего покончил с собой.

39-летний Николай был не только товарищем, но и крестным отцом племянника Андрея. Родственники обоих мужчин утверждают, что трагедия произошла случайно.