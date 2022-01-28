Поруч лежали рушниці: у селі на Полтавщині в один вечір загинули два товариші

У Полтавській області зі страшними ранами на головах знайшли двох товаришів. За попередніми даними, господар будинку міг вбити свого гостя, після чого скоїти самогубство.

Інцидент стався у селі Худоліївка. Першою тіла загиблих побачила матір одного з чоловіків, яка і викликала поліцію.

Посеред кімнати у калюжі лежали 39-річний Микола та його добрий товариш, 35-річний односелець Андрій. Чоловіки давно дружили і мали спільні захоплення.

– Дружба була у них міцна. Вони і рибалки, і мисливці хороші. Полюванням захоплювалися ще зі школи, – розповіли журналістам сусіди.

За даними слідства, у той день 35-річний Андрій один ходив на полювання, після якого разом із рушницею зайшов в гості до старого друга. Чи конфліктував 39-річний Микола зі своїм гостем того вечора, з’ясувати практично неможливо.

– У кімнаті перебували двоє чоловіків без ознак життя, з вогнепальними пораненнями на тілі. Поряд із ними також лежали мисливські гладкоствольні рушниці та набої, – додають у поліції.

Що кажуть сусіди

У селі неоднозначно говорять про гибель двох найкращих друзів. Андрія хоронили і відспівували за всіма традиціями, попрощатися з ним прийшли десятки людей.

Похорон Миколи відбувався того ж дня, але навіть без священика. Односельчани подейкують, що саме він застрелив Андрія з рушниці, після чого наклав на себе руки.

39-річний Микола був не лише товаришем, а й хрещеним батьком племінника Андрія. Родичі обох чоловіків переконують, що трагедія сталася випадково.