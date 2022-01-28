Здание Генконсульства Украины в Гамбурге повредили неизвестные

Министерство иностранных дел сообщило о том, что в ночь на 28 января неизвестные повредили здание Генерального консульства Украины в Гамбурге.

– Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар. Пострадавших в результате инцидента нет, проникновения внутрь консульства не произошло, – сказано в сообщении.

Уточняется, что консульство обратилось в правоохранительные органы с просьбой об оперативном расследовании и привлечении виновных к ответственности.

– В соответствии с положениями Венской конвенции о консульских отношениях, государство пребывания должно обеспечивать безопасность консульских учреждений, аккредитованных на его территории, – подчеркнули в министерстве.

На данный момент Генконсульство в Гамбурге продолжило свою работу в штатном режиме.

Фото: Генконсульство Украины в Гамбурге