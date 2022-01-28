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Будівлю Генконсульства України у Гамбурзі пошкодили невідомі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Будівлю Генконсульства України у Гамбурзі пошкодили невідомі

Міністерство закордонних справ повідомило, що в ніч на 28 січня невідомі пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі.

– Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, було завдано удар. Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не сталося, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що консульство звернулося до правоохоронних органів з проханням про оперативне розслідування та притягнення винних до відповідальності.

– Відповідно до положень Віденської конвенції про консульські відносини, держава перебування повинна забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території, – наголосили у міністерстві.

Наразі Генконсульство у Гамбурзі продовжило свою роботу у штатному режимі.

Фото: Генконсульство України у Гамбурзі

Джерело: МЗС

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