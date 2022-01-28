Будівлю Генконсульства України у Гамбурзі пошкодили невідомі

Міністерство закордонних справ повідомило, що в ніч на 28 січня невідомі пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі.
– Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, було завдано удар. Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не сталося, – йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що консульство звернулося до правоохоронних органів з проханням про оперативне розслідування та притягнення винних до відповідальності.
– Відповідно до положень Віденської конвенції про консульські відносини, держава перебування повинна забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території, – наголосили у міністерстві.
Наразі Генконсульство у Гамбурзі продовжило свою роботу у штатному режимі.