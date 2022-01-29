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Жил за счет старшего: в Ровно 44-летнего мужчину зарезал его младший брат

Наташа Тарчевська редактор ленты
Жил за счет старшего: в Ровно 44-летнего мужчину зарезал его младший брат

В Ровно задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в убийстве старшего брата. За совершенное ему грозит до 15 лет за решеткой.

Инцидент произошел ночью 28 января в доме по улице Федьковича. Младший мужчина жил вместе с 44-летним братом, нигде не работал и жил за его счет.

Жил за счет старшего: в Ровно 44-летнего мужчину зарезал его младший брат / 3 фотографии

В тот вечер мужчины вдвоем выпили две бутылки водки, после чего старший брат заявил младшему, что устал его содержать.

Под действием алкоголя конфликт быстро перерос в драку, и оскорбленный 39-летний мужчина, схватив кухонный нож, зарезал своего брата.

На теле погибшего хозяина дома судмедэксперт обнаружил ориентировочно шесть ножевых ранений. Во время обысков был изъят нож со следами его крови.

Что говорят в полиции

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Младшему брату, так и не признавшемуся в содеянном, уже избрали меру пресечения.

В ближайшие 60 дней подозреваемый проведет в СИЗО. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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