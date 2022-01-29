У Рівному затримали 39-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві старшого брата. За скоєне йому загрожує до 15 років за ґратами.

Інцидент стався вночі 28 січня у будинку на вулиці Федьковича. Молодший чоловік мешкав разом із 44-річним братом, ніде не працював і жив за його рахунок.

Жив за рахунок старшого: у Рівному 44-річного чоловіка зарізав його молодший брат / 3 фотографии

Того вечора чоловіки разом випили дві пляшки горілки, після чого старший брат почав молодшому, що він втомився його утримувати.

Під дією алкоголю конфлікт швидко переріс у бійку, і ображений 39-річний чоловік, схопивши кухонного ножа, зарізав свого брата.

На тілі загиблого господаря будинку судмедексперт виявив орієнтовно шість ножових поранень. Під час обшуків було також вилучено ніж зі слідами його крові.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Молодшому брату, який так і не зізнався у скоєному, вже обрали запобіжний захід.

Найближчі 60 днів підозрюваний проведе в СІЗО. Досудове розслідування триває.