Больше не под домашним арестом: бывший судья Чаус внес залог в 718 тыс. гривен

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, обвиняемый во взяточничестве, больше не находится под домашним арестом. Он внес залог в размере более 717 тысяч гривен.

Такую информацию Фактам ICTV подтвердил адвокат PLC Group Юрий Денисенко.

Начиная с 7 февраля, в отношении Николая Чауса действует мера пресечения в виде личного обязательства. В частности, ему не разрешается общаться со свидетелями, а также иметь при себе электронный браслет.

Напомним, что судьи ВАКС назначили Николаю Чаусу 717 900 гривен залога в прошлый вторник, 1 февраля.

Дело судьи Чауса

Судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса обвинили во взяточничестве еще в 2016 году. По данным следствия, “решить вопрос” закрытия дела о торговле наркотиками Чаус обещал за $150 тыс.

Во время обысков по месту жительства наличные были найдены в стеклянных банках, которые судья закапывал в своем огороде.

Пока народные депутаты решали вопрос о разрешении на задержание, скандальный судья покинул Украину. Нашли его только в 2017 году в Молдове.

Весной 2021 года в СМИ просочилась информация о якобы похищении экс-судьи: уже летом Николая Чауса случайно обнаружили в одном из сел в Винницкой области.

Во второй раз экс-судья был задержан 3 августа на территории столичной больницы Феофания. С тех пор Николай Чаус находился под домашним арестом с ношением электронного браслета.

Согласно закону, домашний арест не может длиться дольше полугода: именно поэтому судьи ВАКС сменили Николаю Чаусу меру пресечения в феврале.