Більше не під домашнім арештом: колишній суддя Чаус вніс заставу у 718 тис. гривень

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, якого звинувачують у хабарництві, більше не перебуває під домашнім арештом. Він вніс заставу у розмірі понад 717 тис. гривень.

Таку інформацію Фактам ICTV підтвердив адвокат PLC Group Юрій Денисенко.

Починаючи з 7 лютого, щодо Миколи Чауса діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Зокрема, йому не дозволяється спілкуватися зі свідками, а також завжди мати при собі електронний браслет.

Нагадаємо, що судді ВАКС призначили Миколі Чаусу 717 900 гривень застави минулого вівторка, 1 лютого.

Справа судді Чауса

Суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса звинуватили у хабарництві ще у 2016 році. За даними слідства, “вирішити питання” закриття справи про торгівлю наркотиками Чаус обіцяв за $150 тис.

Під час обшуків за місцем проживання готівку було знайдено у скляних банках, які суддя закопував на своєму городі.

Поки народні депутати вирішували питання щодо дозволу на затримання, скандальний суддя покинув Україну. Знайшли його лише у 2017 році у Молдові.

Навесні 2021 року в ЗМІ просочилася інформація про нібито викрадення екс-судді: вже влітку Миколу Чауса випадково знайшли одному із сіл на Вінничині.

Вдруге екс-суддю було затримано 3 серпня на території столичної лікарні Феофанія. З того часу Микола Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета.

Згідно з законом, домашній арешт не може тривати довше, аніж півроку: саме тому у лютому судді ВАКС змінили Миколі Чаусу запобіжний захід.