Розстріляв людей у Дніпрі через затьмарення та злість: ДБР про допит Рябчука

Артемій Рябчук, який 27 січня розстріляв людей на заводі Південмаш у Дніпрі, під час першого допиту зізнався, що перебував у стані затьмарення свідомості та злості, проте згодом відмовився від своїх показів, розповів директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

– Під час допиту підозрюваний пояснив, що військову службу у вказаній частині він розпочав наприкінці жовтня 2021 року. З його слів, злочин було вчинено на ґрунті неуставних відносин у вигляді психологічного впливу на нього з боку солдатів старшого призову, що почалось з кінця листопада 2021 року та тривало до моменту вчинення злочину, – уточнив директор ДБР.

Проявлялось це у зневажливому ставленні та цькуванні, а також примушенні працювати під час відпочинку, що знесилювало організм.

– Також підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час вчинення злочину він перебував у такому емоційному стані, як затьмарення свідомості, злості, що обмежувало його усвідомлення тих дій, які він вчиняв. Вказані обставини будуть перевірятись під час проведення психолого-психіатричної експертизи, – сказав Сухачов.

Водночас сам Рябчук спростував застосування до нього будь-якого фізичного насильства. І на його тілі справді не знайшли тілесних ушкоджень. Також він був тверезий на момент злочину, що підтвердила експертиза.

Директор ДБР зауважив, що 3 лютого підозрюваний змінив адвоката та відмовся від усіх показів, наданих до цього.

За його словами, слідчі розглядають три версії трагедії на Південмаші, основна – нестатутні відносини.

Друга – це психічний стан Рябчука і третя – можливе вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, щоб дискредитувати систему правоохоронних органів України.

Підставою для розгляду останньої версії, як зазначив Сухачов, стало те, що Рябчук перебував у Росії у 2019 році протягом двох тижнів.