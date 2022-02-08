Раненные во время стрельбы на территории завода Южмаш в Днепре возмущены тем, что стрелка Артемия Рябчука немало людей оправдывают и считают жертвой.

– Я хочу, чтобы люди осознали, что поддерживают изверга. Мне кажется, что разговор о буллинге – это какая-то стратегия. Нереально за два месяца так довести человека, чтобы он с такой жестокостью убивал, – считает раненный во время расстрела на Южмаше Игорь Семенченко.

В подтверждение своих слов пересказывает, как Рябчук расстреливал сонных и безоружных солдат даже в кроватях.

– Помню, как повар забегает и кричит, что Рябчук сошел с ума. Еще секунда – и он стоит в дверях. Только повернулся – вижу, как он стреляет. Сначала он попал в меня, потом еще в одного солдата, что лежал рядом, потом еще в одного и еще в одного, – воспроизводит хронологию событий в ночь на 27 января Игорь Семенченко.

24-летний контрактник, который до сих пор находится в реанимации после стрельбы, категорически отрицает дедовщину в воинской части.

– Мне кажется, что это какая-то диверсия. Артем довольно профессионально обращался с оружием, хладнокровно. Человек, прослуживший два месяца, так вести себя не может, – убежден Игорь Семенченко.

Кто становится на защиту Артемия Рябчука

Жители Днепра собрались на митинг в центре города с громкоговорителем и плакатами, потому что не доверяют официальной версии следствия.

По их убеждению, в стрельбе на Южмаше виноват далеко не один стрелок.

– Каждый должен ответить в соответствии с законом: и Рябчук, и те, кто заставили его это сделать. Он просто стал жертвой, – говорит участник акции Роман Сорокин.

Жертвой Артемия Рябчука считает еще одна митингующая Мария Гладкая:

– Пока ничего не доказано. Возможно, там еще кто-то стрелял. Есть очень много несовпадений: на видео у него была одна одежда, во время задержания – другая.

Есть группа поддержки Рябчука и в соцсетях. Там пользователи делятся своими версиями и уверенны, что в трагедии виновата дедовщина, а за оружие срочник взялся из-за буллинга в части или же его вообще подставили.

Что говорят другие раненые

22-летняя контрактница Жанна Шарова, которую после трех выстрелов в упор врачи буквально вытащили с того света, утверждает, что не была свидетелем никаких конфликтов в воинской части.

– Я этого человека вообще не знала, ни имени, ни фамилии. Только запомнила лицо, – говорит девушка.

Жанна Шарова добавляет: очень редко заступала в караул Рябчука.

– Служба шла, как обычно, тихо и нормально. Я не знаю, почему он так поступил, – говорит раненая контрактница.

Не заметил ничего подозрительного той ночью и самый молодой раненый – 19-летний Денис Намесник.

– Я его видел, когда в половине третьего пришел в помещение. Он сидел читал книжку, все вроде нормально было, – вспоминает парень.

Денис Намесник уверяет: никто не издевался над Артемием Рябчуком и не бил его.

– Я вообще понятия не имею обо всем, что говорят, — замечает он.

Напомним, что 27 января в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода в Днепре 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

Во время стрельбы в Днепре погибли четверо военных и вахтер КПП. Еще пятерых раненых госпитализировали в больницу.

Задержали Артемия Рябчука спустя шесть часов в Подгородном Днепропетровской области.

Парень сам попросил прохожую женщину связаться с полицией и сообщить о его местонахождении.

Затем срочник, улыбаясь правоохранителям, рассказал, как расстреливал своих сослуживцев и работников Южмаша.

Государственное бюро расследований открыло уголовные производства по факту умышленного убийства и служебной халатности руководства Национальной гвардии.

В ДБР сообщили, что есть несколько версий, почему нацгвардеец устроил стрельбу. Первое – это возможные неуставные отношения.

Проверяется также информация о драке, которая случилась несколько месяцев назад, и травле задержанного другими военнослужащими.

28 января во время заседания в Кировском райсуде Днепра, где Рябчуку избирали меру пресечения, нацгвардиец заявил, что признает вину, а также что ему искренне жаль пострадавших.

А уже 3 февраля срочник сменил адвоката на частного и отказался от всех показаний, что дал накануне.

За массовое убийство, дезертирство и похищение оружия Артемию Рябчуку грозит пожизненное заключение.