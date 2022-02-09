Стрельба на территории завода Южмаш в Днепре 27 января произошла из-за нарушения порядка и организации несения службы в части №3021 Нацгвардии.

Таковы предварительные выводы комиссии, отмечает заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, был нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия и не контролировалось замыкание ставницы для оружия.

– Ставница должна бы быть должным образом закрытой. Также есть вопросы к качеству инструктажа перед вступлением к наряду, а также к пренебрежению медицинским обеспечением военнослужащих, потому что ряд медикаментов в аптечке отсутствовал, – подчеркивает Евгений Енин.

Также комиссия МВД еще до начала анализа анкет личного состава части №3021 Нацгвардии, который должен начаться на днях, обнаружила факты внеуставных отношений.

– Эти факты не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы до сих пор неизвестны нам, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования. Задача служебного расследования МВД – выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы, – объясняет заместитель министра внутренних дел.

Кроме того, заместитель главы МВД уверяет, что в настоящее время представители ведомства “шаг за шагом устанавливают обстоятельства, связанные с отклонением от правил, чтобы исключить повторение подобных чрезвычайных ситуаций”.

После обработки анкет полученные комиссией МВД материалы направят в ГБР.

Также в конце недели часть членов комиссии вернется из Днепра для более обстоятельного доклада.

Напомним, что 27 января в 03.40 на территории Южного машиностроительного завода в Днепре 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии из автомата Калашникова и сбежал.

Во время стрельбы в Днепре погибли четверо военных и вахтер КПП. Еще пятерых раненых госпитализировали в больницу.

Задержали Артемия Рябчука спустя несколько часов в Подгородном Днепропетровской области.

Государственное бюро расследований открыло уголовные производства по факту умышленного убийства и служебной халатности руководства Национальной гвардии.

По одной из версий, стрельба могла произойти из-за неуставных отношений. Проверялась также информация о травле Артемия Рябчука другими военнослужащими.

Источник: Евгений Енин

Фото: Евгений Енин