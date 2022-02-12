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Стрельба на Южмаше в Днепре: адвокаты рассказали о расследовании дела

Юля Захарченко редактор ленты
Стрельба на Южмаше в Днепре: адвокаты рассказали о расследовании дела

Адвокаты 20-летнего военнослужащего Национальной гвардии Артемия Рябчука, подозреваемого в стрельбе на Южмаше в Днепре, дали пресс-конференцию в Киеве.

Об этом сообщил журналист Фактов ICTV. По его словам, военный находится в СИЗО в хороших условиях, а его здоровье – в хорошем состоянии.

Артемій Рябчук

— Психологическое состояние его неизвестно, потому что экспертиз еще нет. Уверяют, он не намерен покончить жизнь самоубийством.

Защитники считают, что дело стрельбы на Южмаше в Днепре обрастает мифами о якобы неадекватности Рябчука. Они зачитали его заявление, в котором он осознает всю ситуацию.

— Но подчеркивает, что мыслей о самоубийстве нет. Письмо написано 3 февраля 2022 года, — отметил журналист Фактов ICTV.

Стрельба в Днепре

Утром 27 января Артемий Рябчук расстрелял военных Нацгвардии Украины из автомата Калашникова. Пять человек погибли, еще пятерых людей госпитализировали с ранениями.

Кроме военных, в результате стрельбы в Днепре погибла гражданская женщина, которая не захотела пропускать солдата с оружием на проходной.

Рябчук убежал с территории завода Южмаш, однако 20-летнего солдата задержали в тот же день. Его подозревают в преднамеренном убийстве, дезертирстве, похищении оружия и боевых припасов.

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Фото: ГБР

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