Стрільба на Південмаші у Дніпрі: адвокати розповіли про розслідування справи

Адвокати 20-річного військовослужбовця Національної гвардії Артемія Рябчука, якого підозрюють у стрільбі на Південмаші у Дніпрі, дали пресконференцію у Києві.

Про це повідомив журналіст Фактів ICTV. За його словами, військовий перебуває у СІЗО у хороших умовах, а його здоров’я – у гарному стані.

– Психологічний стан його невідомий, бо експертиз ще немає. Переконують, він не має намірів покінчити життя самогубством.

Захисники вважають, що справа стрільби на Південмаші у Дніпрі обростає міфами про начебто неадекватність Рябчука. Вони зачитали його заяву, в якій він усвідомлює всю ситуацію.

– Але наголошує, що думок про самогубство немає. Лист написаний 3 лютого 2022 року, – зазначив журналіст Фактів ICTV.

Стрільба у Дніпрі

Вранці 27 січня Артемій Рябчук розстріляв військових Нацгвардії України з автомата Калашникова. П’ятеро людей загинули, ще п’ятьох осіб госпіталізували з пораненнями.

Крім військових, через стрільбу в Дніпрі загинула цивільна жінка, яка не захотіла пропускати солдата зі зброєю на прохідній.

Рябчук втік з території заводу Південмаш, проте 20-річного солдата затримали того ж дня. Його підозрюють в умисному вбивстві, дезертирстві, викраденні зброї та бойових припасів.