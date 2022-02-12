Стрільба на Південмаші у Дніпрі: адвокати розповіли про розслідування справи

Адвокати 20-річного військовослужбовця Національної гвардії Артемія Рябчука, якого підозрюють у стрільбі на Південмаші у Дніпрі, дали пресконференцію у Києві.
Про це повідомив журналіст Фактів ICTV. За його словами, військовий перебуває у СІЗО у хороших умовах, а його здоров’я – у гарному стані.
– Психологічний стан його невідомий, бо експертиз ще немає. Переконують, він не має намірів покінчити життя самогубством.
Захисники вважають, що справа стрільби на Південмаші у Дніпрі обростає міфами про начебто неадекватність Рябчука. Вони зачитали його заяву, в якій він усвідомлює всю ситуацію.
– Але наголошує, що думок про самогубство немає. Лист написаний 3 лютого 2022 року, – зазначив журналіст Фактів ICTV.
Стрільба у Дніпрі
Вранці 27 січня Артемій Рябчук розстріляв військових Нацгвардії України з автомата Калашникова. П’ятеро людей загинули, ще п’ятьох осіб госпіталізували з пораненнями.
Крім військових, через стрільбу в Дніпрі загинула цивільна жінка, яка не захотіла пропускати солдата зі зброєю на прохідній.
Рябчук втік з території заводу Південмаш, проте 20-річного солдата затримали того ж дня. Його підозрюють в умисному вбивстві, дезертирстві, викраденні зброї та бойових припасів.