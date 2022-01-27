Мать пекла торты и водила в церковь, отец рано умер: что известно об Артеме Рябчуке

Утром 27 января в военной части на территории завода Южмаш в Днепре 21-летний солдат-срочник Артем Рябчук расстрелял своих сослуживцев.

При себе молодой военный имел автомат АК-47 и около 7 тыс. патронов, которые без разрешения взял из комнаты, где хранилось оружие воинской части.

В результате стрельбы в Днепре пять человек погибли, еще пятеро — ранены. Что известно о подозреваемом Артеме Рябчуке — далее в материале.

Рос в религиозной семье без отца

Артемий Юрьевич Рябчук родился в 2001 году. Детство мальчика прошло в селе Броска Измаильского района Одесской области.

Кроме Артема, родители воспитывали его старшую сестру Юлию. Сейчас ей 28 лет, она проживает на территории РФ.

Односельчане семьи говорят, что дома у них не было ни радио, ни телевизора, и это было связано с их религиозными взглядами. Мать каждую неделю водила сына в одну из протестантских церквей.

Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, парень рано потерял отца. По предварительной информации, мужчина умер после продолжительной болезни около пяти-шести лет назад.

Мать Артема на протяжении многих лет занимается выпечкой и продажей тортов. 54-летняя женщина воспитывала сына должным образом, и до сих пор у парня не было никаких проблем с законом.

Учеба и три месяца службы

После окончания девяти классов школы Артемий учился в Измаильском аграрно-техническом колледже.

Директор колледжа вспоминает, что за время обучения парень не проявлял особой активности в студенческой жизни.

– Возможно, это из-за его религиозных взглядов, но никакой общественной деятельности я за ним не замечал. Правда, иногда он играл в составе футбольной команды своей группы, – рассказал преподаватель.

Со временем Артем устроился на работу кладовщиком на одной из дистрибьюторских фирм города. Поскольку платили немного, юноша решил уйти в армию.

В конце октября он добровольно пошел служить в ряды Нацгвардии. Эту информацию журналистам Факты ICTV подтвердила староста села Броски, где жил Артемий.

– Он сам пришел, попросился добровольно в армию, насколько я знаю. Вы сами понимаете, как трудно найти нормальную работу, если нет военного билета. Он прошел медкомиссию и в ноябре его отправили в армию, – вспоминает она.

21-летний парень прослужил в Нацгвардии всего три месяца. Срочная служба проходила для Артема нелегко: солдат часто оказывался в конфликтных ситуациях с сослуживцами.

Именно неприятие парня в воинской части и является одной из версий, озвученных в Государственном бюро расследований.

Стрельба в Днепре

Около 4.00 утра 27 января Артем Рябчук расстрелял военнослужащих Нацгвардии Украины из автомата Калашникова. Нападение на караул произошло во время выдачи оружия.

Захватив оружие и дополнительные магазины в АК-47, Артемий скрылся с территории завода Южмаш, где и была расположена его военная часть.

21-летний солдат был задержан в тот же день. Следователи уже сообщили ему о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов) УК Украины.

В рамках досудебного расследования Артемий должен пройти экспертизу по выявлению алкоголя в крови. Еще один эксперт определит психическое состояние военнослужащего к моменту совершения преступления.

Глава МВД Украины Денис Монастырский распорядился создать комиссию по изучению обстоятельств, которые могли вызвать такие действия подозреваемого.