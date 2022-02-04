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Нацгвардиец Артемий Рябчук сменил адвоката и отказался от всех показаний

Наташа Тарчевська редактор ленты
Нацгвардиец Артемий Рябчук сменил адвоката и отказался от всех показаний

21-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук, подозреваемый в стрельбе на Южмаше в Днепре, сменил адвоката на частного. После этого он отказался от всех показаний, данных накануне.

Фотографию заявления, собственноручно написанного Артемом, опубликовал бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Средства на частного адвоката, по информации Игоря Мосийчука, нацгвардейцу помогли собрать “благодаря поддержке общественности”.

По словам 21-летнего военного, он отказался от всех показаний, поскольку предоставлял их под давлением угроз.

Начиная с 27 января Артемий Рябчук находится в СИЗО. Суд избрал ему такую ​​меру пресечения, не оставив возможности внесения залога.

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Стрельба в Днепре

Около 4.00 утра 27 января Артем Рябчук расстрелял военнослужащих Нацгвардии Украины из автомата Калашникова. Нападение на караул произошло во время выдачи оружия. В то утро пять человек погибли, еще пятеро были ранены.

Кроме военнослужащих, в стрельбе в Днепре погибла гражданская женщина-консьерж, отказавшаяся пропускать вооруженного солдата на проходной.

Захватив оружие и дополнительные магазины в АК-47, Артемий скрылся с территории завода Южмаш, где и была расположена его военная часть.

21-летний солдат был задержан в тот же день.  Ему вручили сообщение о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов) УК Украины.

В рамках досудебного расследования Артемий должен пройти экспертизу по выявлению алкоголя в крови. Еще один эксперт определит психическое состояние военнослужащего к моменту совершения преступления.

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