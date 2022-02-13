В Днепропетровской области две маленькие девочки во время прогулки провалились под лед, одна из них погибла.

Трагический инцидент произошел вечером 12 февраля в Саксаганском районе Кривого Рога.

Спасателей вызвали случайные прохожие, гулявшие вблизи местной балки Калетина: в одиночку люди успели спасти только одну девочку.

– Ребенка в возрасте примерно 10 лет работники полиции госпитализировали. Предварительный диагноз – переохлаждение, шок, говорится в сообщении.

Спасателям девочка успела рассказать, она была с подружкой, которая провалилась под тонкий лед вместе с ней.

Тело искали два часа: в Кривом Роге девочки провалились под лед, одна из них погибла / 4 фотографии

Поиски второго ребенка в ледяной воде продолжались около двух часов. Бездыханное тело девочки (примерно 11 лет) нашли на четырехметровой глубине в 20 м от берега.

По предварительной информации, сейчас разыскиваются родители девочек. На месте инцидента работает полиция.