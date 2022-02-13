У Дніпропетровській області дві маленькі дівчинки під час прогулянки провалилися під кригу, одна із них загинула.

Трагічний інцидент стався ввечері 12 лютого у Саксаганському районі Кривого Рогу.

Рятувальників викликали випадкові перехожі, які гуляли поблизу місцевої балки Калетина: самотужки люди встигли врятувати лише одну дівчинку.

– Дитину віком приблизно 10 років працівники поліції госпіталізували. Попередній діагноз – переохолодження, шок, – йдеться у повідомленні.

Рятувальникам дівчинка встигла розповісти, що вона була з подружкою, яка провалилася під тонку кригу разом із нею.

Тіло шукали дві години: у Кривому Розі дівчатка провалилися під лід, одна з них загинула / 4 фотографии

Пошуки другої дитини у крижаній воді тривали близько двох годин. Бездиханне тіло дівчинки (приблизно 11 років) знайшли на чотириметровій глибині за 20 м від берега.

За попередньою інформацією, наразі розшукуються батьки дівчаток. На місці інциденту працює поліція.