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Факты / Происшествия

На Донбассе ранения получили двое украинских военных

Марта Бондаренко редактор ленты
На Донбассе ранения получили двое украинских военных

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение минувших суток, 14 февраля, российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим прекращения огня.

Так, вблизи Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Новотроицкого пророссийские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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Вблизи Песков оккупанты стреляли в украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Марьинки боевики применяли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

— В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого удовлетворительное, — отмечают в штабе ООС.

11 февраля российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Фото: штаб ООС

Источник: Штаб ООС

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