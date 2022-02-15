В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение минувших суток, 14 февраля, российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим прекращения огня.

Так, вблизи Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Новотроицкого пророссийские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Песков оккупанты стреляли в украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Марьинки боевики применяли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

— В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого удовлетворительное, — отмечают в штабе ООС.

11 февраля российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Фото: штаб ООС