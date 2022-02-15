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На Донбасі поранення дістали двоє українських воїнів

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Донбасі поранення дістали двоє українських воїнів

В зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) впродовж минулої доби, 14 лютого, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушували режим припинення вогню.

Так, поблизу Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

У бік Новотроїцького проросійські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

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Поблизу Пісків окупанти стріляли в українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Мар’їнки бойовики застосовували безпілотний літальний апарат, за допомогою якого зробили скидання пострілу ВОГ-17.

– Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого – задовільний, – зазначають у штабі ООС.

11 лютого російські-окупаційні війська сім разів порушували режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Фото: штаб ООС

Джерело: Штаб ООС

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