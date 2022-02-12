Прошедшие сутки, 11 февраля, российско-оккупационные войска семь раз нарушали режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
Так, около Марьинки российские наемники сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17. В направлении Невельского враг дважды стрелял из стрелкового оружия. А в окрестностях Песков оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Широкиного пророссийские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воина госпитализировали, его состояние – удовлетворительное.
Стоит отметить, что украинские защитники открывали ответный огонь, однако не применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Противник остановил свои обстрелы.
По состоянию на 11:00 12 февраля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских наемников. Потерь и ран среди военнослужащих ООС нет.